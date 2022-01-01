> Профиль REHAU GENEО 86 (шестикамерный) ПОД ЗАКАЗ Неограниченные возможности форм и цветовых решений > Уплотнение в створках Schlegel Q-Lon (Германия) нового поколения или RAUCELL (Германия) > Это уникальная система оконных профилей, армированных в массе. В основе – инновационный материал RAU-FIPRO, который отличается рекордной прочностью, сопротивляемостью к нагрузкам и позволяет отказаться от стального армирования. > Стеклопакет повышенной шумоизоляции 3 стекла (1 стекло Clima Guard Titan – мультифункциональное) > Адаптивная немецкая фурнитура Roto NT и механизм Roto Tilt First > Ручка Roto (Германия) и Rehau (Германия)
Оконный уголок BLITZ NEW
> Универсальный размер оконного уголка профильных систем REHAU (ВхШ): 320x240 мм
Оконный уголок GENEO RAUFIPRO X
> Универсальный размер оконного уголка профильных систем REHAU (ВхШ): 320x240 мм
Оконный уголок INTELIO 80
> Универсальный размер оконного уголка профильных систем REHAU (ВхШ): 320x240 мм
Образцы профильных систем REHAU в монтаже
> Универсальный размер оконного уголка профильных систем REHAU (ВхШ): 320x240 мм
ОКНО 700 х 1430 мм. — от 48 000 тг.
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Односекционное окно + простое открывание
ОКНО 1100 х 1430 мм. — от 66 100 тг.
Двухсекционное окно + простое открывание
ОКНО 1750 х 1430 мм. — от 92 200 тг.
Трехсекционное окно + простое открывание
ОКНО 2000 х 1430 мм. — от 101 000 тг.
Трехсекционное окно + простое открывание
ОКНО 700 х 2000 мм. — от 67 200 тг.
Балконная дверь + простое открывание
РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ ОКОН С ТОЧНОСТЬЮ ДО 95% ЗА 30 СЕКУНД
Окна со встроенным клапаном гарантируют плавную циркуляцию воздушных потоков, сохраняя тепло и тишину в доме.
Климат Контроль Air-Box без трудностей устанавливаются как в новые, так и в уже эксплуатируемые окна, не нарушают внешний вид окна и целостность оконной рамы.
Климат Контроль надежно защищает от образования влаги и развития плесени.
Клапаны Air-Box считаются незаменимой частью ПВХ окна, они позволяют любым окнам по-настоящему «дышать».
О компанииDWS plus
Компания «DWS plus» - на рынке Казахстана с 2001 года. Наша компания является официальным партнером концерна Rehau (Германия).
Высокий уровень качества нашей продукции подтвержден разными Сертификатами. Немецкое качество исходных материалов (профиль Rehau и фурнитура Roto NT), отлаженное производство, технологический контроль, профессиональный монтаж светопрозрачных конструкций позволяют нам гарантировать качество продукции. Мы предлагаем Вам изделия, как из экономичного, так и элитного профиля Rehau.
> REHAU BLITZ (трехкамерная система) с глубиной 60 мм – универсальная система, удовлетворит все стандартные требования по тепло и звукоизоляции. > REHAU BRILLANT-Design (пятикамерная система) с глубиной 70 мм– относится к системам премиум-класса, способен удовлетворить самые высокие технические и эстетические требования. > REHAU BRILLANT-Design (ламинированный, пятикамерная система) с глубиной 70 мм -помимо эстетических качеств преимущества для клиентов при ламинации окон в следующем: большой диапазон температур эксплуатации, стойкость окна к атмосферным осадкам и воздействиям УФ-излучения, крепкое нанесение пленки (без отслоений), стойкость к выгоранию, простота ухода, экологическая безопасность. > REHAU INTELIO (шестикамерная система) с глубиной 80 мм - не имеет аналогов в своем классе по звукоизоляции, теплоизоляции, воздухопроницаемости, водопроницаемости и защите от взлома. > REHAU GENEO (шестикамерная система) с глубиной 86 мм – это уникальная система оконных профилей, армированных в массе. В основе - инновационный материал RAU-FIPRO, который отличается рекордной прочностью, сопротивляемостью к нагрузкам и позволяет отказаться от стального армирования.
Наша компания использует стекло марки М-1 (пр-во Россия). По Вашему желанию мы можем предложить стеклопакеты: однокамерные – 24 мм - 32 мм, двухкамерные – 32 мм или 44 мм., энергосберегающие, металлопластиковые окна, тонированные и зеркальные, закаленные стекла. Закаленное стекло - повышает прочность стекла более чем в 10 раз, что избавляет от необходимости ставить решетки.
Мы предлагаем Вам фурнитуру, как из экономичного, так и элитного образца.
> Механизм Roto Tilt First. Его уникальность заключается в необходимости предварительного перехода в режим проветривания для полного открытия окна. > Roto NT (производство Германия.) фурнитура премиум класса. Предельно допустимый вес створки для Roto NT – 130 кг! Ресурс фурнитуры ROTO NT 20 тысяч циклов отпирание-запирание. Соответствует классу противовзломности 3 (WK3).
Изпользуется уплотнение - Schlegel Q-Lon, нового поколения с повышенной износостойкостью и улучшенными тепло - изоляционными свойствами. Диапазон температур от +60 до -60. Срок службы до 20 лет. Не требует ухода.
Устанавливаются ручки Rehau, с уникальным дизайном. Сверх прочного покрытия. Немецкая ручка со встроенной функцией микро-проветривание и дополнительной противовзломной системой Hoppe Secustik, препятствует попыткам открыть ручку извне помещения.
В комплектацию к окнам мы предлагаем установку подоконников глянцевых и матовых, с разной фактурой и цветом, пластиковые откосы, гидроизоляцию наружных откосов.
К установке окон прилагается гарантия 10 лет, и сервисное обслуживание окон 2 года. Гарантия на герметичность стеклопакета - 5 лет. Гарантия на фурнитуру ROTO - 5 лет.
Раз в год наша компания проходит сертификацию в компании Pexay. Более 200 критерий к изделию. На данный момент и на протяжении уже нескольких лет, мы единственные имеем сертификат качества от компании Pexay.