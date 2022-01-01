+7 727 250 06 06
+7 701 938 90 47
+7 727 250 74 00
Пластиковые окна в Алматы

Пластиковые окна в Алматы

Изготавливаем окна для вас уже 20 лет!
Лучшие окна на всю жизнь!
Получить скидку 40%
Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами в течении 15 минут
Мы с удовольствием
Произведем окна для Вас
10 лет

гарантии
На профиль
профессионального
сервисного обслуживания
2 года
60 тысяч тенге
в год экономия
бюджета
35Дб
снижения шума
благодаря высокому
качеству остекления
Окна в рассрочку от Kaspi Bank
Вы можете купить окна в рассрочку через банк-партнер Kaspi Bank
> Без предоплаты и переплат
˃ Сумма займа от 7 500тг до 1 000 000 тг
˃ Срок займа от 3-х до 12 месяцев
˃ Минимальный пакет документов: удостоверение личности и заказ
˃ Время оформления заявки 20 минут

Подать заявку Вы можете у нас в офисе, менеджер нашей компании сделает расчёт на месте.
Вызвать специалиста замерщика
Комплектации окон
которые мы устанавливаем
Made on
Tilda