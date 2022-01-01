Комплектация REHAU GENEО

> Профиль REHAU GENEО 86 (шестикамерный) ПОД ЗАКАЗ

Неограниченные возможности форм и цветовых решений

> Уплотнение в створках Schlegel Q-Lon (Германия) нового поколения или RAUCELL (Германия)

> Это уникальная система оконных профилей, армированных в массе. В основе – инновационный материал RAU-FIPRO, который отличается рекордной прочностью, сопротивляемостью к нагрузкам и позволяет отказаться от стального армирования.

> Стеклопакет повышенной шумоизоляции 3 стекла (1 стекло Clima Guard Titan – мультифункциональное)

> Адаптивная немецкая фурнитура Roto NT и механизм Roto Tilt First

> Ручка Roto (Германия) и Rehau (Германия)